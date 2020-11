Calabria, Gaudio nuovo commissario alla Sanità con delega a Gino Strada

Ansa

Eugenio Gaudio, rettore uscente dell'Università La Sapienza di Roma, è il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. E' la decisione presa dal Consiglio dei ministri in merito all'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. "Gino Strada ha confermato la disponibilità, anche con una delega speciale, a far parte della squadra che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell'attuale emergenza sanitaria", spiegano fonti di Palazzo Chigi.