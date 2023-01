Calabria, 2 cani legati e trascinati in auto: uno muore, l'altro con gravi ferite

Gli aguzzini delle due cagnoline le hanno legate insieme con un cappio prima di trascinarle, procurando gravissime lesioni che hanno portato una delle due alla morte. E' questo, scrive la Lav in un comunicato, "l'atroce trattamento riservato a due giovani cagnoline che vivevano libere sul territorio a Palizzi e che erano in attesa di essere trasferite nel rifugio gestito dall'associazione Anime Randagie di Bovalino, che le aveva accudite fino al giorno precedente all'aggressione".

Violenze ripetute

Le volontarie, scrive la Lav, "le hanno trovate ancora legate tra loro. La sopravvissuta con gravi ferite e sotto shock, accanto al corpo senza vita della compagna. Si tratta dell'ennesimo atto di violenza con il medesimo modus operandi: il trascinamento di cani con mezzi a motore fino a causare gravi lesioni o la morte è purtroppo spesso utilizzato come metodo per punire i cani o per allontanarli da una determinata zona".