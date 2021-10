Arrestato boss latitante Cosimo Gallace: si nascondeva in un bunker

I carabinieri hanno arrestato il boss latitante Cosimo Damiano Gallace , 60 anni, ricercato da un anno perché deve scontare 14 anni di carcere per associazione mafiosa . L'uomo, ritenuto reggente dell'omonima 'ndrina, si nascondeva a Isca sullo Ionio, in un appartamento ricavato in un edificio all'interno di una ditta di produzione del calcestruzzo, ed è stato trovato in un bunker realizzato dietro una parete della camera da letto.

La porta del nascondiglio, collegata a un congegno meccanico, poteva essere aperta solo ruotando uno di pomelli di un attaccapanni a muro. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati un trolley con all'interno 35mila euro in contanti, un tablet, nove cellulari, di cui due danneggiati da Gallace prima di essere scoperto, varie sim non attive e l'hard disk dell'impianto di videosorveglianza con monitor affianco alla tv in sala da pranzo per controllare 24 ore su 24 l'area esterna all'abitazione, tra l'altro dotata di allarme e di cane da guardia di grossa taglia.

Gallace, boss dell'omonima 'ndrina di Guardavalle con articolazioni ad Anzio e Nettuno (Roma), in Lombardia, Piemonte e Toscana, era ricercato dal 25 novembre 2020 per l'esecuzione di un ordine di carcerazione in quanto condannato a 14 anni di reclusione per "associazione di tipo mafioso" e "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".

Inoltre, a suo carico pendeva anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 15 marzo 2021 sempre con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Per aver preso parte alla cosiddetta "strage di Guardavalle", Gallace ha scontato complessivamente, a partire dai primi anni '90, più di vent'anni di carcere.