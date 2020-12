Animali macellati senza controlli sanitari, 6 arresti nel Crotonese

ansa

I carabinieri del Nas hanno arrestato 6 persone e notificato due misure interdittive a carico di 6 veterinari ufficiali in servizio all'Asp di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazione carni a Strongoli, con l'accusa di aver macellato animali senza controlli sanitari. I militari hanno anche sequestrato stabilimenti e allevamenti per un valore di oltre un milione di euro. In corso perquisizioni in 18 allevamenti calabresi.