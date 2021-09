'ndrangheta, traffico internazionale di cocaina: 57 arresti

ansa

Cinquantasette persone sono finite agli arresti in varie Regioni d'Italia per traffico internazionale di cocaina, proveniente dal Nord-Europa e dalla Spagna. L'operazione è stata effettuata dalla guardia di finanza e coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Le Fiamme gialle hanno sequestrato beni per oltre 3,7 milioni di euro. Tra gli arrestati ci sono esponenti di cosche della 'ndrangheta del Reggino.