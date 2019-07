'ndrangheta, colpo a una cosca vicina al clan Commisso: 14 fermi

Gli investigatori hanno eseguito anche numerose perquisizioni in Calabria, Emilia-Romagna e Liguria. Nell'operazione sono stati impiegati oltre 150 agenti.



Riunioni all'estero per definire le strategie - Per la prima volta è stato documentato il modus operandi dell'organizzazione criminale. Un'articolazione della cosca Muià operante in Canada, riferibile alla locale di Siderno, è governata da un organismo (il "Crimine di Siderno") composto da più soggetti che, per preservare l'operatività rispetto ai problemi legati alla pressione investigativa operata contro la 'ndrangheta in Italia, è stato "abilitato" a riunirsi ed assumere decisioni anche in territorio estero.



Fermato un esponente dei Mancuso - La lotta alla 'ndrangheta è stata portata avanti dai carabinieri anche su un altro fronte. I militari dell'Arma di Tropea hanno infatti fermato due persone accusate in concorso di estorsione. In manette sono finiti un esponente apicale della famiglia di 'ndrangheta dei Mancuso e un suo complice.