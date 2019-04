'ndrangheta, blitz della polizia in Calabria: oltre 30 arresti

La polizia di Vibo Valentia ha arrestato oltre trenta persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Nell'operazione sono stati impiegati oltre 200 agenti in varie province, da Reggio Calabria a Palermo, da Roma a Bologna, Milano e Udine. Tra gli altri reati contestati anche estorsione, rapina, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi.