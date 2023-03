Maltempo in Calabria, tromba d'aria scoperchia la Prefettura di Cosenza

Tetti di abitazioni divelti, alberi spezzati, situazioni di pericolo per le strade della città. Il vento ha abbattuto i semafori nei pressi del carcere cittadino e bloccato la circolazione del traffico in diversi punti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Decine le richieste di aiuto che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per risolvere le criticità e assicurare l'incolumità delle persone.