Calabria, la Giunta regionale commissaria 30 Comuni per abusivismo

La Giunta della Regione Calabria ha deliberato il commissariamento di 30 Comuni "per inerzia e inadempienza" in tema di abusivismo.

"Non sono state attuate la necessaria vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia in tema di controllo del territorio", si legge nell'ordinanza. Tra gli enti commissariati figurano anche centri importanti come Lamezia Terme, Soverato e rinomati luoghi di villeggiatura come Praia a Mare, Scalea, Castrovillari, Paola e Isola Capo Rizzuto.