Caivano, arrestato Ciro Migliore: il compagno transgender di Maria Paola Gaglione, morta per una caduta dallo scooter

La storia tra Maria Paola Gaglione e il suo fidanzato transgender, Ciro Migliore, detto Cira, aveva straziato l'Italia intera. La ragazza era morta la notte tra il 10 e 11 settembre scorsi, ad Acerra, in provincia di Napoli, a causa di una rovinosa caduta dallo scooter. Alla guida c'era Cira, inseguito in moto dal fratello di Maria Paola, Michele Antonio Gaglione, contrario alla loro relazione. Cira è finita in carcere: figura tra i 24 arrestati in una maxi operazione anti droga a Napoli. L'accusa è di essere un pusher.