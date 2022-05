Cagliari, ventenne picchiata da tre coetanee per un ragazzo conteso: dieci giorni di prognosi

"Sei una debole, fai la brava se no ti ammazzo"

. Queste le parole della più grande delle tre alla ventenne che, inizialmente, è stata insultata dalle. Poco dopo il gruppo è diventato più aggressivo e la ragazza respinta ha iniziato a minacciare la coetanea. In un crescendo di insulti, le hanno afferrato i capelli, strappandole alcune ciocche. Una volta spinta a terra, le hanno sferrato calci e pugni al volto e all'addome. Nessuno dei passanti che hanno assistito la scenao chiamare le forze dell'ordine.Solo la vittima dell'aggressione ha avuto il coraggio di denunciare quanto accaduto alladopo che le minacce e gli insulti sono proseguiti suiper qualche giorno. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità delle tre che sono state denunciate e dovranno rispondere di lesioni aggravate e minacce gravi. La vittima, soccorsa in primo luogo all'ospedale, ha ricevuto dieci giorni di prognosi per una contusione cranica e alla mandibola.