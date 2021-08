ansa

Nonostante la sospensione per la mancata somministrazione delle due dosi di vaccino, sabato, un’operatrice socio sanitaria si è presentata al lavoro in reparto all'ospedale Brotzu di Cagliari. Un suo superiore le ha detto di abbandonare la corsia, ma la dipendente ha fatto capire di non avere nessuna intenzione di muoversi. A quel punto, i vertici dell'azienda sono stati costretti a chiamare i carabinieri, i quali hanno intimato alla lavoratrice di lasciare l’ospedale. Questa volta la dipendente ha accolto l’invito.