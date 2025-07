Cagliari, rimane infilzato scavalcando un cancello: grave un giovane

Un giovane è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere rimasto infilzato in una cancellata che stava cercando di scavalcare. L'episodio è avvenuto durante la notte a Quartu. Il giovane, per motivi che i carabinieri stanno accertando, stava scavalcando la recinzione di un'abitazione non di sua proprietà, e durante il tentativo si è infilzato con i ferri in cima al cancello. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti: per poter liberare il ferito è stato però necessario l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno tagliato il cancello.