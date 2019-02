Cagliari, padre scompare con i figli di 10 e 11 anni: è giallo | Avvistati a Olbia

Sono scomparsi nel nulla Alessandro Mura, macellaio sardo di 35 anni, e i suoi figli Paolo e Riccardo di 10 e 11 anni. Mercoledì scorso, a metà mattina, l'uomo si è fatto consegnare i figli dagli insegnanti dicendo di doverli portare dal medico. Da allora dei tre nessuna notizia. E' accaduto ad Assemini (Cagliari). A far scattare l'allarme, a distanza di 48 ore dalla scomparsa, è stata la compagna dell'uomo, dalla quale Mura ha avuto un terzo figlio circa un anno fa. I carabinieri hanno subito avviato le indagini. Tecnicamente, Mura non ha compiuto alcuna violazione: può portare i figli dove vuole essendo l'unico ad avere la potestà genitoriale. Secondo quanto si apprende dagli amici della famiglia Mura, l'uomo sarebbe stato avvistato con i figli in altre zone della Sardegna, ma, come riporta L'Unione Sarda, su questo punto i carabinieri non hanno fornito conferma o smentita. La mattina del 23 febbraio, invece, i tre sono stati avvistati a Olbia. Secondo i primi esiti delle attività di ricerca, l'uomo e i suoi bambini si troverebbero nel capoluogo gallurese e starebbero bene. Le ricerche continuano.