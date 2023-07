Dramma a Cagliari, neonato muore durante allattamento in piazza

Malformazione congenita o stroncato dal caldo

L'ipotesi avanzata dai medici è che il piccolo sia deceduto per una malformazione congenita, oppure per un malore anche legato al caldo torrido. La tragedia è avvenuta in piazza Raffaele Piras, intorno alle 22:30. Il padre, di 35 anni, e la mamma di 33, con i nonni del piccolo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, si trovavano in piazza per prendere un po' di fresco vista la giornata torrida.