Cagliari, famiglia travolta da uno scooter sulle strisce: muore il padre 47enne

Anche la moglie e la figlia sono state prese in cura dal personale del 118: entrambe sono rimaste in ambulanza per diverso tempo, ma per loro non è stato necessario un ricovero. Sta bene anche il giovane conducente dello scooter elettrico che ha travolto la famiglia sulle strisce pedonali mentre stava andando verso il Centro della città. Dopo l'accaduto è rimasto in stato di choc ad assistere per tutto il tempo ai soccorsi. Ora verrà indagato per omicidio stradale. Il ciclomotore è stato messo sotto sequestro. A fare i rilievi sul posto dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Cagliari. La dinamica è ancora in fase di accertamento.