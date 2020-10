Cagliari, è morto Marco Diana: l'ex maresciallo sardo era il simbolo della lotta all'uranio impoverito

È morto a 50 anni Marco Diana, l'ex maresciallo dell'Esercito di Villamassargia, nel Sulcis, in Sardegna, considerato il simbolo della lotta all'uranio impoverito. Aveva combattuto prima come militare in Somalia e Kosovo e poi contro la malattia, un tumore al sistema linfatico diagnosticato vent'anni fa e contratto proprio nei teatri di guerra. Era ricoverato al Policlinico di Monserrato (Cagliari) da un paio di giorni e lì si è spento.