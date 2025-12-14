Cagliari, 91enne travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada

Un pensionato di 91 anni travolto e ucciso da un'auto a Monserrato, a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali in via Giulio Cesare, vicino al cimitero. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente del veicolo, un giovane di 20 anni, è stato accompagnato all'ospedale "Santissima Trinità" del capoluogo per essere sottoposto agli accertamenti di rito. I militari hanno immediatamente informato l'autorità giudiziaria: giá disposta la restituzione della salma ai familiari.