Cagliari, istigazione a odio razziale e pedopornografia: arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato a Cagliari. Il giovane era sospettato di far parte di gruppi social inneggianti al supermatismo e istigava all'odio razziale. Quando i carabinieri del Ros, insieme con i militari dell'Arma di Cagliari, hanno effettuato la perquisizione informatica, hanno scoperto che il 26enne era in possesso di un ingente quantitativo di materiale perdopornografico. Così i militari del Raggruppamento operativo speciale hanno arrestato il giovane in flagranza di reato. L'indagine, denominata "Alter Ego", è stata condotta dal Ros a partire da una preliminare condivisione informativa da parte dell'Fbi, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale di polizia tra Italia e Stati Uniti d'America.