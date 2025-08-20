Logo Tgcom24
Cagliari, esplosione in una palazzina: feriti

20 Ago 2025 - 14:11
© ansa

A Cagliari si è verificata un'esplosione in una palazzina di via Dalmazia. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e ambulanze del 118. Ci sarebbero 2 feriti, di cui uno con gravi ustioni.

