Cagliari, bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre

A Nurri (Cagliari), un bambino di tre anni è morto dopo che sarebbe stato travolto da un trattore guidato dal padre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, che sono intervenuti in località Monte Guzzini, l'uomo sarebbe stato intento a manovrare il trattore quando, in retromarcia, avrebbe travolto il figlio, sbalzandolo sul terreno. Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale. Il trattore è stato sequestrato.