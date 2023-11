Cagliari, un 16enne muore in casa: aveva la febbre da giorni

Un ragazzo di 16 anni è morto nella sua casa di Pirri, a Cagliari, dopo aver trascorso diversi a giorni a letto con la febbre.

Per soccorrerlo è arrivata l'ambulanza del 118, ma per il giovane non c'era più niente da fare. E' probabile che sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.