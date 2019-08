Cadavere in una "body bag" scoperto nel Siracusano

Il cadavere di un uomo di mezza età è stato ritrovato dai carabinieri in contrada Ciricò, tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano. Era nascosto dietro un muro di cinta, all'interno di un sacco, una body bag, utilizzata dai medici legali per la conservazione di resti umani. Sul corpo sono stati scoperti due piccoli fori ma non è chiaro se siano stati provocati da proiettili o dall'avanzato stato di decomposizione.