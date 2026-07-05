Cadavere di una donna trovato in un canale nel Cremonese: aperte le indagini

© Istockphoto
Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina intorno alle 11 in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni e al momento sarebbe ancora da identificare. Stando alle prime ricostruzioni, quando è stata trovata indossava maglietta e pantaloni e potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno.
Il quadro
La donna non aveva addosso alcun tipo di documento. Indossava dei vestiti ed è ancora da chiarire da quanto tempo fosse deceduta prima del ritrovamento. Le autorità stanno cercando di capire innanzitutto se ci sono denunce di scomparsa, anche nelle province limitrofe, e stanno setacciando la banca dati degli scomparsi nel territorio. Nel frattempo la salma è stata portata alla camera mortuaria di Cremona.
Le parole di chi ha ritrovato il corpo
In esclusiva al portale Cremona Oggi, l'uomo che ha ritrovato il cadavere della donna nel canale ha svelato quegli attimi: "Stavo passeggiando come tutti i giorni con i miei cani. Erano circa le 11.15 quando, mentre stavo giocando con i miei animali, mi sono visto passare un cadavere sotto un ponticello dove mi metto di solito. Ho chiamato subito il 112".