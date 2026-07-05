Cadavere di una donna trovato in un canale nel Cremonese: aperte le indagini

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina intorno alle 11 in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni e al momento sarebbe ancora da identificare. Stando alle prime ricostruzioni, quando è stata trovata indossava maglietta e pantaloni e potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno.