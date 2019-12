"Bussetti restituisca 24mila euro": il ministero dell'Istruzione presenta il conto per viaggi non istituzionali

“In quindici mesi 45 aerei e 12 treni presi per viaggi non istituzionali”. Il ministero contesta a Bussetti voli e treni rimborsati come istituzionali, ma che in realtà erano rientri nella sua citta, ossia Gallarate - secondo quanto scrive il quotidiano "La Repubblica - per vedere l'appartamento per il quale stava firmando il rogito oppure impegni strettamente personali.



Se tutto risulterà vero, Marco Bussetti dovrà restituire i soldi utilizzati in maniera impropria nel corso dei suoi quindici mesi di mandato. Per quanto riguarda la diaria invece, i calcoli sono presto fatti: si può usufruire dei di 3.500 euro mensili a disposizione se si dimostra di aver soggiornato a Roma almeno quindici giorni al mese. Ma non sarebbe il caso dell'ex ministro. Che ora ha l'onere della prova...