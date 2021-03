Brusaferro: la curva del Covid decresce, la scuola è priorità

Ansa

In questa fase "la curva dell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto superiore di sanità, portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts).