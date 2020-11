Brusaferro: farmaci basati sugli anticorpi nei primi mesi del 2021

Ansa

La ricerca sugli anticorpi contro il Covid "è estremamente importante e sta vedendo lo sviluppo di farmaci a livello internazionale in parte già disponibili e a livello nazionale in arrivo il prossimo anno". Lo spiega il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in commissione Affari sociali della Camera. "Questo - aggiunge - rappresenterà uno strumento importante a disposizione dai primi mesi del prossimo anno per controllare o mitigare l'infezione".