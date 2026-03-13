È morto all'età di 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente della Squadra mobile di Palermo ed ex numero tre del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, (Sisde, il servizio segreto civile italiano, attivo dal 1977 al 2007) negli anni più violenti della guerra di mafia in Sicilia. Contrada è stato per decenni una figura centrale e controversa nella storia della lotta alla mafia e nei rapporti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata. Dopo aver lavorato nella Squadra Mobile di Palermo, di cui divenne dirigente, guidò anche la sezione siciliana della Criminalpol e negli anni Ottanta entrò nel Sisde, il servizio segreto civile italiano, arrivando a ricoprire il ruolo di numero tre dell'organismo. Il suo nome è rimasto legato soprattutto a una lunga vicenda giudiziaria che ha diviso l'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti. I funerali si terranno sabato a Palermo.