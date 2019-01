Brindisi, stop alla circolazione dei mezzi pesanti per il maltempo

A causa delle avverse condizioni metereologiche, la protezione civile ha disposto in provincia di Brindisi il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulle strade statali e provinciali. Il divieto è partito dalla mezzanotte e non si interromperà fino a che le condizioni non miglioreranno.