Brindisi, mangia funghi selvatici: muore una 80enne

A Ostuni, in provincia di Brindisi, una 80enne è morta circa una settimana dopo aver mangiato alcuni funghi selvatici. Anche la figlia della donna ha ingerito lo stesso alimento e ha accusato sintomi simili a quelli della madre. L'Asl di Brindisi ha quindi deciso di sottoporla ad accertamenti e di monitorare l'evoluzione del quadro clinico. Al momento le sue condizioni sono buone.