Brindisi, mangia funghi selvatici: muore una 80enne

Anche la figlia della donna ha mangiato lo stesso alimento e ha accusato sintomi simili a quelli della madre. L'Asl ha quindi deciso di sottoporla ad accertamenti e di monitorare l'evoluzione del quadro clinico

28 Ott 2025 - 16:57
© Istockphoto

A Ostuni, in provincia di Brindisi, una 80enne è morta circa una settimana dopo aver mangiato alcuni funghi selvatici. Anche la figlia della donna ha ingerito lo stesso alimento e ha accusato sintomi simili a quelli della madre. L'Asl di Brindisi ha quindi deciso di sottoporla ad accertamenti e di monitorare l'evoluzione del quadro clinico. Al momento le sue condizioni sono buone.

A quanto si apprende, l'anziana, a distanza di qualche giorno dall'ingerimento dei funghi, non si è sentita bene ed è andata al pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni. Dopo le prime cure, però, avrebbe deciso autonomamente di tornare a casa. Poi il peggioramento e la morte. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la velenosità dei funghi ingeriti.

