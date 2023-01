Brindisi, il marito della donna morta di parto gemellare: "Dissi grazie ai medici ma ora farò denuncia"

La relazione

Nel documento in questione, il chirurgo Manca scrive di essere stato chiamato dal ginecologo in servizio il 17 dicembre nel reparto di Ostetricia per intervenire a supporto del collega che aveva valutato "la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla…". Viviana era in preda a una fortissima emorragia e quel giorno non erano presenti né il primario né la sua vice e il ginecologo di turno - a quanto dichiarato dal medico nella relazione - non sapeva procedere all’intervento d'isterectomia. La donna morì cinque giorni dopo.