Brindisi, fatturato record: azienda regala una crociera ai dipendenti

Venticinque dei ventotto dipendenti hanno accettato l’offerta e sono partiti per una settimana insieme anche a mariti, mogli e figli. "Ma io - ha precisato l'imprenditore che li ha accompagnati con la propria famiglia - ho pagato solo per i dipendenti. Mentre i ragazzi sotto i 18 anni viaggiavano gratis. Eravamo in tutto una sessantina di persone".



Le reazioni dei dipendenti - I dipendenti sono rimasti molto colpiti dall’iniziativa dell’imprenditore, come raccontato da lui stesso: "Alcuni mi hanno detto che per loro sono stato come un secondo papà, e che siamo tutti come una grande famiglia. Questo mi ha davvero commosso". Casarano, ingegnere chimico di 68 anni, ha spiegato di "avere nel Dna la condivisione di eventuali successi e guadagni", anche perché "imporre non funziona più", mentre "è vincente un atteggiamento di inclusione del dipendente nel progetto che si intende realizzare", così "nel suo animo si innesca una metamorfosi capace di trascinare gli altri colleghi, generando una reazione motivazionale a catena che inevitabilmente porta l'azienda alla crescita".



L’azienda - La Technoacque, che da più di 30 anni produce formulati chimici, impianti di trattamento acque primarie e fornisce servizi per il trattamento delle acque industriali, naviga in buone acque. "Il fatturato cresce - ha sottolineato l’imprenditore - ma non avevamo mai raggiunto un obiettivo così". Per Casarano, però, i numeri non sono tutto. E la cosa che più gli rimarrà di questa esperienza è la "gratitudine" dei suoi dipendenti, di età compresa tra i 25 e i 60 anni. Ma non è finita qui, perché le vacanze premio potrebbero pure ripetersi. "A dicembre scorso, quando ho fatto il discorso di fine anno ho detto a tutti: 'Ragazzi, se andiamo avanti di questo passo, l'estate del 2020 potremo fare un'altra crociera", ha annunciato soddisfatto Casarano.