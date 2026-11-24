Al Fisco aveva dichiarato un solo appartamento ma in realtà affittava ai turisti un intero residence composto da 12 case: è quanto hanno scoperto, a Torre Canne di Fasano, nel Brindisino, i militari della Guardia di finanza accertando redditi non dichiarati per oltre 500mila euro. Dalle verifiche sono state quantificate imposte evase e sanzioni per un importo superiore ai 400mila euro. Dall'attività investigativa sarebbe emerso che la proprietà della struttura, in una delle località turistiche più frequentate dell'intera provincia, comunicava la locazione di un unico appartamento, dichiarando solo parte dei compensi con la cedolare secca, per poche migliaia di euro l'anno, mentre i restanti altri 11 locali del condominio risultavano ufficialmente sempre vuoti.