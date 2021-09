Casa, l'evasione fiscale supera i sei miliardi di euro

-afp

Tra Imu, affitti in nero e case fantasma l'evasione fiscale sugli immobili in Italia supera i sei miliardi di euro. A governare la classifica degli illeciti sul mattone è l'Imu che se fosse pagata da tutti porterebbe nelle casse di Comuni e Stato 4,8 miliardi in più ogni anno. Lo rivela il Sole24ore. Seguono nella classifica del sommerso le irregolarità fiscali su Tasi e Irpef.