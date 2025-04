Un 34enne è morto in un incidente stradale a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L'auto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con una vettura proveniente dalla direzione opposta. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo in Pronto soccorso. Il conducente dell'altra auto è rimasto ferito e portato in codice rosso nel medesimo ospedale.