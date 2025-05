Un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un'auto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Perrino nel reparto di pediatria. La persona alla guida della vettura che ha investito il bambino si è fermata subito a prestare soccorso al piccolo, che in quei momenti si trovava insieme alla madre. Sul caso indagano i carabinieri che stanno ricostruendo l'intera dinamica.