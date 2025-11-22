Brindisi, anziano ucciso a coltellate in casa: carabinieri interrogano il figlio

L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito alla segnalazione di quanto accaduto nell'appartamento della vittima. I militari hanno trovato l'uomo colpito mortalmente da arma da taglio e hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Non risultano al momento dettagli ufficiali sull'orario esatto dell'aggressione né sulle eventuali presenze nell'abitazione prima del ritrovamento del corpo. Il giovane è sospettato di essere coinvolto nell'omicidio, ma al momento non risultano provvedimenti formali a suo carico. La notizia dell'omicidio ha coinvolto emotivamente il quartiere Sant'Elia, dove diversi familiari della vittima si sono recati non appena appresa la notizia. Alcuni parenti erano scossi e in preda alla disperazione.