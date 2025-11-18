Brindisi, 44enne colpito alle gambe: indaga la polizia

Un uomo di 44 anni è stato colpito alle gambe con alcuni colpi di pistola a Brindisi. Dopo il ferimento, il 44enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Perrino della città, dove i medici lo stanno sottoponendo ad accertamenti diagnostici. Secondo quanto ricostruito, è stato lo stesso ferito a chiedere soccorso ai passanti subito dopo l'aggressione. La polizia sta conducendo le indagini per definire con precisione lo scenario dell'episodio. Sul luogo della sparatoria, gli specialisti della Scientifica hanno trovato alcuni bossoli vicino al bordo del marciapiede, oltre a diverse tracce di sangue. Alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori di aver udito almeno quattro colpi di pistola. L'uomo raggiunto dai proiettili risulta già conosciuto dalle forze dell'ordine e in passato era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.