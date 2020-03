Briatore: "Credo di aver avuto il coronavirus due mesi fa"

Flavio Briatore racconta a "Stasera Italia" di aver probabilmente contratto il coronavirus prima che iniziasse l'epidemia: "Circa due mesi fa - ha spiegato l'imprenditore in collegamento Skype con Barbara Palombelli - credo di aver preso il virus, ho iniziato ad avere febbre alta e tosse e sono stato malissimo. Sono andato alla clinica La Madonnina e mi hanno detto che probabilmente era un virus. Poi lo hanno chiamato coronavirus".

Fortunatamente Briatore si è ripreso in qualche giorno e, ora, però è costretto a fronteggiare l'emergenza sanitaria dal punto di vista degli imprenditori: "Bisogna creare liquidità, io sono stato costretto a licenziare molti dipendenti non perché sono fallito o perché sono incapace - ha detto - ma perché è successo questo fatto e il governo ha fatto chiudere le mie aziende. Ora però bisogna che il governo si prenda carico dei dipendenti licenziati, Conte deve tirare fuori le p***e".

Briatore ha poi spiegato che le misure adottate in Italia sono ancora poco efficaci: "Il virus non vola in aria, si propaga con il contatto, dobbiamo far in modo di copiare la Cina, chiudendo tutto per quindici giorno e andando solo a fare la spesa con dei permessi speciali".