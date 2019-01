Brianza, incendio in un maxi-store per bambini: un ferito

Un uomo ha riportato ustioni di primo grado al volto per aver tentato di spegnere l'incendio che è divampato in un maxi store per bambini a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Si tratterebbe di un 60 enne residente in un'abitazione vicina al negozio. Evacuate circa una cinquantina di persone residenti nella zona. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme supportati anche da un elicottero. Ancora ignote le cause del rogo.