Brescia, si tuffa in una piscina con poca acqua: 26enne è grave

La serata di festa è finita in modo drammatico al parco Le Vele di San Gervasio, in provincia di Brescia, dove un fuori programma, quando le piscine erano già chiuse, un 26enne si è tuffato, ferendosi gravemente. In base a una prima ricostruzione, all'interno della struttura era in corso una festa, ma agli ospiti, secondo quanto affermano i titolari dell'impianto, era stato segnalato che le piscine non erano più accessibili.