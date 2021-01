Brescia, scambio di persona: finisce ai domiciliari con l'accusa di riciclaggio al posto di un suo omonimo

Davanti al gip di Brescia, Faustini ha dimostrato di essere estraneo all'inchiesta come aveva detto fin dal suo arresto. E infatti si è trattato di uno scambio di persona. Il conto estero era intestato ad un Alessandro Faustini diverso, 35enne che di professione fa il muratore e non l’imprenditore. I due nemmeno si conoscono.

"Sapevo di non aver nulla a che fare con questa vicenda" - "Per fortuna, sono stati solo cinque giorni, ma per due notti non ho dormito. Sapevo di non aver nulla a che fare con questa vicenda come peraltro ha ribadito qualche altro indagato sentito prima di me. Ero sicuro che saremmo riusciti a dimostrarlo. Ma non è stato comunque piacevole. Per fortuna non sono stato trattato come un delinquente, anzi con estrema gentilezza da chi si è presentato a casa mia per notificarmi l’ordinanza di custodia cautelare. Non conoscono nessuna delle persone con le quali ero indagato. Alla fine la verità era tra le carte", ha detto Faustini, come riporta il Giornale di Brescia.