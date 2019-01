Brescia, neonato muore in ospedale per infezione: disposta autopsia

Un bimbo nato prematuro il 4 dicembre è morto nel reparto di Terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia a causa di un'infezione di cui non si conoscono le cause. Lunedì sarà eseguita l'autopsia sul neonato. Si tratta del terzo decesso in una settimana: i due piccoli morti nei giorni scorsi erano stati in stanza con il bimbo, che aveva accusato uno shock settico il 29 dicembre. Secondo l'ospedale, i tre casi non sarebbero collegati.