Brescia, la scuola calcio non ammette le bambine: la storia di Clementina indigna il web

Il fatto - A ottobre, La zia della piccola la accompagna assieme al cuginetto alla Pavoniana Gymnasium, società sportiva nota in città per l'impegno nel settore giovanile di calcio. Ma lì Clementina ha dovuto incassare un sonoro no. Il padre della ragazza racconta che il presidente della Pavoniana Calcio ha confermato a lui personalmente le direttive impartite di escludere le bambine dal gioco, perché "danno solo problemi" senza specificargli quali fossero.

La solidarietà sul web - Dopo il clamore mediatico, la bufera di accuse social si scatena sul comportamento a parere di molti discriminatorio della scuola calcio e la piccola Clementina colleziona messaggi di solidarietà sia dal mondo dello sport che da fuori. La campionessa Cristiana Girelli organizza un incontro dal vivo e le consegna una maglia autografata per infonderle coraggio. Il Brescia calcio femminile si è messo in contatto con la famiglia per offrirle la possibilità di entrare nella squadra delle "Leonesse" e le ha dedicato un post su Facebook.