Brescia, in stato confusionale finisce in un allevamento di api: muore

Sconcerto e incredulità a Darfo Boario Terme per la morte di Alessandro Barni, titolare di un'impresa di pulizie insieme alla sorella.

Il 53enne è stato trovato morto in un campo a Costa Volpino (Bergamo), probabilmente per uno shock anafilattico in seguito alle punture di uno sciame di api. Le circostanze sono ancora da chiarire: non si spiega come mai l'uomo sia finito in quel campo e il perché fosse completamente nudo.