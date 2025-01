Brescia, vive come un fantasma dalla nascita: per 17 anni non è stata mai a scuola né dal medico

La giovane farebbe parte di un nucleo familiare inizialmente composto da madre, padre e un fratello. Poi le strade si sarebbero divise. In questo percorso la madre sceglie, per lavorare, i laboratori di calze gestiti da connazionali. Negli stessi spazi donne e uomini cinesi lavorano, mangiano, dormono, vivono. Un anno fa, in primavera, quando le forze dell'ordine entrano in uno scantinato dell'hinterland di Brescia, trovano brandine in fila, una dietro l'altra, e poi tavoli da lavoro. Ogni postazione una luce, perché il lavoro non ha orario. Di giorno e di notte. E la ragazza-fantasma è cresciuta in questi contesti.