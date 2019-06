Brescia, avrebbe ingerito cocaina: grave un bimbo di un anno

Un bambino di un anno è ricoverato in gravi condizioni, in stato di coma, presso l'ospedale di Brescia per un sospetto ingerimento di cocaina. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno interrogato i genitori. La coppia avrebbe raccontato di aver trovato il piccolo con una bustina vuota in mano in un giardino pubblico, dopodiché hanno assistito a una serie di crisi convulsive.