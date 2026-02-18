Brescia, 79enne si ferisce nel bosco con la motosega e muore dissanguato

Tragedia a Ome, in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre stava facendo legna in un bosco. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, hanno ripercorso il tragitto fino alla zona boschiva, dove hanno individuato l'auto del pensionato, ferma sul ciglio della strada. L'uomo era accasciato sul volante, privo di sensi. I parenti, in contatto con la centrale operativa del Soccorso sanitario, hanno tentato le manovre di rianimazione e contestualmente si sono accorti di una profonda ferita alla gamba sinistra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Passirano. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano si sarebbe ferito con la motosega e avrebbe cercato di raggiungere l'ospedale o di rientrare a casa per chiedere aiuto ma avrebbe perso i sensi durante il tragitto in auto. L'auto è finita contro il ciglio della strada. Per il 79enne non c'è stato nulla da fare.