Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i Vigili del Fuoco

Per i pompieri 112 interventi in meno in tutta Italia rispetto alla scorsa notte di Capodanno
E' di 57 feriti, nessuno di essi grave, il bilancio a Napoli e provincia della notte di Capodanno. Questo il dato diffuso dalla Questura, che ha specificato che solo 16 sono stati trattenuti in osservazione. Lo scorso anno, il conto degli accolti nei pronto soccorso fu pari a 36. Diminuiscono invece a livello nazionale gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi o emergenze provocate dai festeggiamenti. Nella notte appena trascorsa, sono stati 770 contro gli 882 di dodici mesi fa.
Il numero maggiore di interventi dei vigili del fuoco si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia 113, Veneto e Trentino Alto Adige 77, Campania e Toscana 69, Puglia 68, Piemonte 63, Lazio 61, Friuli Venezia Giulia 36, Liguria 31, Marche 24, Sicilia 16, Abruzzo 12, Basilicata 8, Calabria 6, Umbria 3. Nessuna chiamata in Sardegna e Molise.