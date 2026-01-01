Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i Vigili del Fuoco

E' di 57 feriti, nessuno di essi grave, il bilancio a Napoli e provincia della notte di Capodanno. Questo il dato diffuso dalla Questura, che ha specificato che solo 16 sono stati trattenuti in osservazione. Lo scorso anno, il conto degli accolti nei pronto soccorso fu pari a 36. Diminuiscono invece a livello nazionale gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi o emergenze provocate dai festeggiamenti. Nella notte appena trascorsa, sono stati 770 contro gli 882 di dodici mesi fa.