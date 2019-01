Botti di Capodanno, 37 i feriti nel Napoletano: uno in meno del 2018

Sono 37 i feriti provocati dai botti di Capodanno nella provincia di Napoli, uno in meno rispetto all'anno scorso. Lo ha riferito la Questura, secondo cui sono 23 le persone ferite nella città partenopea, 14 in provincia. Coinvolti anche tre minori, di 17, 12 e 11 anni e mezzo. Il dodicenne, in particolare, è stato ricoverato per un trauma da scoppio di petardo alla mano destra, con una prognosi di 30 giorni.